İstiklal Caddesi\'nde Restoran Yangını

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, bir restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki bir restoranda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle kısa süreli panik oluştu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.