İstiklal Caddesi\'nde Trafik Kazası

İstanbul İstiklal Caddesi'nde fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü travmaya çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Uganda uyruklu iki kadının bulunduğu kiralık otomobil Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç, cadde üzerinde ilerleyen tramvaya çarptı. Kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Tramvay seferlerinde ise kısa süreli aksama oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL