İsveç\'te Kuaför Salonu Saldırısı: 3 Ölü

İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı. Saldırının nedeni ve saldırganın akıbeti henüz bilinmiyor. - STOCKHOLM