İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı. Saldırının nedeni ve saldırganın akıbeti henüz bilinmiyor. - STOCKHOLM
Son Dakika › 3.Sayfa › İsveç'te Kuaför Salonu Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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