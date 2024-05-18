İtalya'da Şiddetli Yağış Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İtalya'da Şiddetli Yağış Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lombardiya ve Veneto bölgeleri olumsuz etkilendi. Cantu komününde bulunan bir köprünün sel sularının etkisiyle yıkılması sonucu 66 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Bölgede birçok ev ve iş yerinin hala sular altında olduğu belirtilirken, çiftçi sendikası da mahsullerin zarar gördüğünü açıkladı. İtfaiye ve sivil koruma ekipleri, evlerinde mahsur kalanlara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

18.05.2024 10:56
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İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Lombardiya'da bulunan Cantu komününde üzerinde bulunduğu köprünün sel sularının etkisiyle yıkılması sonucu Serenza Nehrine düşen 66 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı. Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - MİLANO

Kaynak: İHA

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