İtfaiye, intihara kalkışan kadını kurtardı

Mardin'de intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan kadını itfaiye eri üzerine atlayarak kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde üst geçitte genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, itfaiye genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada itfaiye eri, üzerine atlayarak tuttuğu kadını kurtardı. Aşağı indirilen kadının, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.
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