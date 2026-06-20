İZAKUT ve Jandarma'dan Yangın Riskine Hazırlık - Son Dakika
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İZAKUT ve Jandarma'dan Yangın Riskine Hazırlık

İZAKUT ve Jandarma\'dan Yangın Riskine Hazırlık
20.06.2026 12:27
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İZAKUT, Çandarlı Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek afet yönetimi ve yangın riski üzerine görüştü.

İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) Başkanı Yüksel Yıldız ve dernek üyeleri, Çandarlı Jandarma Komutanı Uğur Işık'ı ziyaret etti.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde afet yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon açısından önemli bir ziyaret gerçekleşti. İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) Başkanı Yüksel Yıldız ile dernek üyeleri, Çandarlı Jandarma Komutanı Uğur Işık'ı makamında ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, özellikle yaz sezonunda bölgede artabilecek yangın riski ile muhtemel arama kurtarma operasyonları masaya yatırıldı.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ziyarette İZAKUT Başkanı Yüksel Yıldız, jandarma teşkilatının toplum güvenliği, kamu düzeni ve afet anlarındaki kritik rolüne dikkat çekti. Yıldız, özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen yangınlar, kayıp vakaları ve acil durumlarda jandarmanın hızlı koordinasyon kabiliyetinin hayati önem taşıdığını ifade ederek, Çandarlı Jandarma Komutanı Uğur Işık nezdinde tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yaz sezonu öncesi yangın riskleri değerlendirildi

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri yaz aylarında artış gösteren yangın riski oldu. Çandarlı ve çevresinde yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğu, yükselen hava sıcaklıkları ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle orman ve arazi yangınlarının daha büyük tehdit oluşturabileceği vurgulandı. Muhtemel yangınlara karşı erken ihbar, hızlı müdahale ve saha koordinasyonunun önemi üzerinde duruldu. Yangınlara karşı alınabilecek önleyici tedbirler konusunda da görüş alışverişi yapıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği mesajı

Ziyarette muhtemel arama kurtarma operasyonları da ele alındı. Kayıp şahıs vakaları, trafik kazaları, doğal afetler ve acil tahliye gerektiren durumlarda kamu kurumları ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. İZAKUT'un bölgedeki gönüllü gücü, saha tecrübesi ve teknik kapasitesinin muhtemel afetlerde önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Çandarlı Jandarma Komutanı Uğur Işık'ın da kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptığı görüşmede, afetlere karşı hazırlıklı olmanın can ve mal kayıplarını azaltmadaki rolü ön plana çıktı. Önümüzdeki süreçte ortak eğitimler, saha tatbikatları ve koordinasyon çalışmalarının artırılmasının bölgesel güvenlik açısından önemli katkı sağlayacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İZAKUT ve Jandarma'dan Yangın Riskine Hazırlık - Son Dakika

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