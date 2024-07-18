İzmir Buca\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR