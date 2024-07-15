İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay - Son Dakika
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İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay

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İzmir'de elektrik kaçağı sebebiyle iki kişinin öldüğü olayın ön raporunda dikkat çeken detay ortaya çıktı. Suya elektriğin temas ettiği bölgede farkın 15 santimetreye kadar düştüğü tespit edildi.

15.07.2024 14:26
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İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde Özge Ceren Deniz ile, İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.

FARK 15 SANTİMETREYE DÜŞMÜŞ

Bilirkişinin hazırladığı ön raporunda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi.

NORMALDE 60 İLA 80 SANTİMETRE OLMASI GEREKİYOR

Raporda, ilgili yönetmeliğe göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında 20 kişi kişi gözaltına alındı. İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

İzmir\'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
Kaynak: AA

İzmir, Güvenlik, Gündem, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay - Son Dakika

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  • Muzaffer Karagöz: burası Türkiye insan hayatının degeri bu kadar 2 garibanı tutuklarlal onlarda 6 aysonra çıkar olanlar ölenlere olur 4 0 Yanıtla
  • Oooo: 'Drenaj borusunun kabloları yukarı doğru yükselttiği' denmiş. Nasıl oluyor bu iş Sorumlu drenaj borusumu? 2 0 Yanıtla
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