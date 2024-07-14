İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin 14 gözaltı

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İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, haklarında gözaltına kararı bulunan 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybettiği olaydaki soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden şu ana kadar 14'ünü gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, 15 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR