İzmir'de 33 operasyonda 10 milyon 800 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

3.Sayfa

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 günde yapılan 33 operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 800 bin lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, 42 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-30 Mayıs tarihleri arasında Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde 33 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 14 ikamet, 16 iş yeri, 8 araç, 1 depo ve 1 kargo gönderisinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 800 bin lira olan; 2 milyon 882 bin 400 adet boş makaron, 876 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 529 paket gümrük kaçağı sigara, 505 adet gümrük kaçağı puro, 158 kilogram kıyılmış tütün, 632 bin 249 adet muhtelif emtia ürünü, 10 bin 68 adet elektronik emtia ürünü (tıraş makinesi, ampul vb.), 7 bin 389 adet cinsel içerikli hap, 5 bin 200 adet ilaç ambalajı,8 kilogram ilaç hammaddesi, 859 litre etil alkol, 126 şişe/litre sahte içki, 879 adet sahte içki imalatında kullanılan malzemeler (şişe, kapak, bandrol vb.), 549 adet elektronik sigara cihazı ve likiti, 16 adet tarihi eser (sikke, heykel vb.), 2 adet av tüfeği ve 3 adet dedektör ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 42 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - İZMİR