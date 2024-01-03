Buca\'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, yarım kilodan fazla eroin ve hassas terazi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticaretinden' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR