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Buca'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Buca'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, Narko Tim ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca\'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı
03.01.2024 - 08:39,
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İzmir'in Buca ilçesinde, yarım kilodan fazla eroin ve hassas terazi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticaretinden' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Buca, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Buca'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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