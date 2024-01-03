Buca\'da yarım kilodan fazla eroin ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

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İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı•
İzmir'in Buca ilçesinde, yarım kilodan fazla eroin ve hassas terazi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticaretinden' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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