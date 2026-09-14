Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika
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Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama

Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama
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İzmir'deki "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına savcılık itiraz ederken, sosyal medyada "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı da operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

24 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Konak'ta 12, Buca'da 5, Karşıyaka'da 3, Bornova'da 2, Karabağlar'da 1 ve Menemen'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve yakalama çalışmalarında 18 kişi gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu adli kontrol kararlarına itiraz ettiği belirtildi.

"ZENNE ARİF" DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında sosyal medyada "Zenne Arif" olarak tanınan Arif Saçlı'nın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Saçlı'nın çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtilmişti.

İSTANBUL'DA 26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, 6 LGBTİ+ derneğini de kapsayan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika
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