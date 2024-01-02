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İzmir'de Dev Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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İzmir'de Dev Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı

İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirirken, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Bugün Ege kıyılarında etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen hortum anları, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir\'de Dev Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı
02.01.2024 - 16:39,
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İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Dev Hortum Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika


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