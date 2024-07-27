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İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli serbest

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dün yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, son bilirkişi raporuna istinaden su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmada çalışan 11 önemli isme yeni gözaltı kararları vermişti. Şahıslar, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, dün akşam saatlerinde adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında, iki kurumdan da daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.