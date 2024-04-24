İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 şahıs ise bulunamadı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve yasak yayın ele geçirildi.

24.04.2024 19:20
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İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İZMİR - İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına sabah saatlerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise adreslerde olmadığı tespit edildi. Çok sayıda dijital materyal ile 4 adet yasak yayına en konulan operasyonda firari 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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