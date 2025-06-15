İzmir\'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken fabrikanın bitişiğindeki özel hastane tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

PATLAMALAR YAŞANDI, HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Özel hastanedeki tahliye işleminin gerçekleşmesi sonrası Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir" denildi.