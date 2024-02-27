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İzmir'de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kaza nedeniyle kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza dün saat 09.25'te Atatürk Caddesı Ayyıldız parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdiye Çimen adlı yaşlı kadın, yolun karşısına geçmek isterken İ.Ö. idaresinde seyir halinde olan 35 GB 4096 plakalı kamyon kendisine çarptı. Yavaş ilerleyen kamyonun önce tekerleklerinin altında sürüklenen kadın sonra kamyonun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çimen'in durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamdiye Çimen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde yavaş ilerleyen trafikte Hamdiye Çimen'in otobüs ve kamyonun arasından geçmeye çalıştığı bu esnada yavaş ilerleyen kamyonun kendisine çarparak altına aldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.