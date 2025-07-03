İzmir\'de Orman Yangını: Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına müdahale devam ederken, alevlerin sardığı bir köyde bazı evler yandı. Boşaltılan Suçıktı Mahallesi'nde yanan evlerden birinde yatalak yaşlı adam ölü bulundu.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Günün aydınlanması ile birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

Önceden boşaltılan Suçıktı Mahallesi'nde yanan evlerden birinde bu sabah bulunan cesedin ise 81 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Evler küle döndü

Tahliye edilen mahallelerde bazı evler, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen rüzgarın şiddetiyle alevlere teslim oldu. Özellikle ağaçlık bölgelere yakın olan bazı evler tamamen yandı. Evlerden yükselen alevler ve dumanlar, uzaktan çaresizde izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı. - İZMİR