İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon

26.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri tarafından, liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösteren suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese yönelik düğmeye basıldı.

Helikopter destekli eş zamanlı baskın

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda, hedef adreslere girilerek 18 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Çelik yelek ve mühimmat ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:32:32. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.