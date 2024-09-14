İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir Konak'ta yapılan operasyonda 10.5 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

14.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin zula olarak kullandığı ikamete yapılan baskında 10 kilo 500 gram esrar maddesi ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evin uyuşturucu tacirlerinin zula olarak kullandığı ikamet olduğunu belirledi. Savcılık talimatıyla adrese gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 187 sentetik ecza hapı, 18 ekstasy ve 10 kilo 500 gram esrar ile, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 135 bin 730 Türk Lirası, 600 ABD Doları, 290 Euro nakit para ve 1 uzun namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. (44) ve M.B. (36) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yargı, Konak, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:06:20. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement