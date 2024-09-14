İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin zula olarak kullandığı ikamete yapılan baskında 10 kilo 500 gram esrar maddesi ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evin uyuşturucu tacirlerinin zula olarak kullandığı ikamet olduğunu belirledi. Savcılık talimatıyla adrese gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 187 sentetik ecza hapı, 18 ekstasy ve 10 kilo 500 gram esrar ile, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 135 bin 730 Türk Lirası, 600 ABD Doları, 290 Euro nakit para ve 1 uzun namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. (44) ve M.B. (36) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR