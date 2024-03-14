İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, taş kokain, esrar, haplar, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

14.03.2024 08:13  Güncelleme: 08:15
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narko Alan ekipleri, ilçede bulunan ve adresi belirlenen iki ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 28.78 gram taş kokain, 7 meşe halinde toplam 4.94 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 171 hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 14 bin 960 TL ve 15 Euro para, 1 cep telefonu ve meşelemekte kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili F.C. (24), S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.C. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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