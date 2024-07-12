İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. İki genç dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen gençler, hastaneye kaldırıldı ancak durumları ağırdı ve hastanede hayatını kaybettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 21:57
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İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

Dakikalarca yağmur altında kaldılar

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı; ama acı haber geldi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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