İzmir'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 14 Şüpheli Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de yağmur yağışı sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA