İzmir'de Yangında 5 Kardeş Can Verdi - Son Dakika
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İzmir'de Yangında 5 Kardeş Can Verdi

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İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti.

12.11.2024 11:36
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İzmir'deki yangın faciasında ölen 5 kardeşin cenazeleri adli tıpta

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemleri için adli tıpta bulunuyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan ve Fadime Nefes adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi işlemleri için adli tıpta

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, baba Hakan Akcan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri devam ediyor.

NOT: Fotoğraflar (Fotoğraftaki kadın anne, kucağında bebek olan beyaz bereli şahıs baba)

Kaynak: İHA

3-sayfa, Otopsi, Selçuk, Sağlık, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yangında 5 Kardeş Can Verdi - Son Dakika

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