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İzmir'de yasadışı bahis operasyonu: 22 tutuklama

İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı yasadışı bahisle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 30 şüpheliden 22' si tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından referans ile üyelik yapılabilen kapalı devre olarak tabir edilen yasadışı bahis sitelerini kiralayan, yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan çalışmalar sonucunda 3'üncü kişilere ait banka kartları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 145 adet fişek ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, usb bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

22 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli şahıstan 22'si tutuklandı 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 site hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.