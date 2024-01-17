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İzmir'deki kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'deki kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ağır yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralandı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

İzmir\'deki kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ağır yaralandı
17.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:39
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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