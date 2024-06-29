İzmir\'deki Orman Yangını Kuşadası\'na Ulaştı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangını, her geçen dakika büyüyerek devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri de seferber oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevleri söndürmek için resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlar da yangına müdahale ediyor. Kuşadası ve çevresinde faaliyet sürdüren çeşitli inşaat firmaları ise iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

AFAD, UMKE, Kızılay ve çeşitli kurumların yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası esnafı da yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere pide, ayran ve soğuk su dağıtıyor. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri de boşaltılıyor. - AYDIN