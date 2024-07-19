İzmir'deki Orman Yangınında Çalışmalar İyiye Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'deki Orman Yangınında Çalışmalar İyiye Gidiyor

İzmir\'deki Orman Yangınında Çalışmalar İyiye Gidiyor

İzmir'in Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangının 18. saatinde çalışmaların iyiye gittiği bildirildi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin önüne geçildi ve hava araçları yeniden müdahaleye başladı. Yangın, Zafer Mahallesi'nde başlamış ve birçok ekip tarafından müdahale edilmektedir. Gaziemir ilçesine sıçrayan yangında bazı evler tahliye edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

19.07.2024 07:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangının 18'inci saatinde çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin de önüne geçildiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçları etkin mücadelesine yeniden başladı.

Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Gaziemir'e sıçradı, bazı evler tahliye edildi

Öte yandan rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Çalışmalar iyiye gidiyor

Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yaptı. Günün ilk ışıkları ile beraber hava araçlarının yeniden etkin müdahalesiyle birlikte çalışmalar sürdürüldü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin son bulması ile birlikte vatandaşlar yeniden tahliye edildikleri evlere geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere boşalttı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, Buca, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Orman Yangınında Çalışmalar İyiye Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:20 Vergi paketi komisyonda kabul edildi En düşük emekli aylığı artıyor Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor
06:27 İstanbul’da akılalmaz saldırı Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı İstanbul'da akılalmaz saldırı! Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
07:36 Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş’a sahip çıkan Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş'a sahip çıkan Seren Serengil'i sözleriyle yerden yere vurdu
01:11 Bodrum’da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 07:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangınında Çalışmalar İyiye Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement