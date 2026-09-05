İzmir Gaziemir\'de drift atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi, aracı 60 gün men edildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerini isyan ettiren drift magandalarına ilişkin görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Emniyet, bölgede drift atarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildiğini ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiğini duyurdu.

Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde günün her saatinde araçlarıyla drift atan sürücüler, mahalleliye korku dolu anlar yaşatmıştı. Ciddi gürültü kirliliğine yol açan ve başta sokakta oynayan çocuklar olmak üzere yayaların can güvenliğini hiçe sayan sürücülerin görüntüleri kameralara yansımış, vatandaşlar duruma isyan ederek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etmişti. Yolu piste çeviren sürücülere yönelik tepkiler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti.

140 bin TL ceza, ehliyete el konuldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste 1 Ocak - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonucunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d (drift atmak) maddesini ihlal ettiği tespit edilen 1 araç sürücüsüne toplamda 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, tehlike saçan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracının da 60 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.