İzmir Konak'ta kundaklama yapan Sercan Sayal örgütü üyesi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta kundaklama yapan Sercan Sayal örgütü üyesi 5 kişiden 4'ü tutuklandı

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İzmir Konak\'ta kundaklama yapan Sercan Sayal örgütü üyesi 5 kişiden 4\'ü tutuklandı
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İzmir Konak'ta 5 Ekim 2026'da bir iş yeri ve park halindeki aracın kundaklanmasına yönelik çalışmada Sercan Sayal Organize Suç Örgütü üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ile park halindeki aracı kundakladıkları belirlenen 'Sercan Sayal Organize Suç Örgütü' üyesi 5 şüpheli, emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olay, 5 Ekim 2026 günü saat 03.15 sıralarında Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri ile iş yerinin önünde park halinde duran bir araç kundaklandı. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı müşterek çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, olayın 'Sercan Sayal Organize Suç Örgütü' üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayın faili olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta kundaklama yapan Sercan Sayal örgütü üyesi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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