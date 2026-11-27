İzmir Urla'da jandarma 3 kilo 942 gram esrar ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde jandarmanın dron destekli aramasında 515 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 942 gram kubar esrar bulundu. Aramada bir şüpheli suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli gerçekleştirilen aramada, 515 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine ilişkin bilgi elde etti. Dün arazide dron destekli arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 3 bin 942 gram kubar esrar ile 515 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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