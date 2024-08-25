İzmit'te çıkan yangın üst daireye de sıçradı - Son Dakika
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İzmit'te çıkan yangın üst daireye de sıçradı

İzmit\'te çıkan yangın üst daireye de sıçradı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın üst daireye de sıçradı. 1'i bebek 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın sebebiyle 2 dairede de maddi hasar meydana geldi.

25.08.2024 17:11
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın üst daireye de sıçradı. 1'i bebek 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tavşantepe Caddesi 173. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, üst kattaki başka bir daireye de sirayet etti. Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hafif şekilde dumandan etkilendiği öğrenilen 1'i bebek 4 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalleli olayın şokunu atlatamadı

Yangın sırasında zemin kattaki dairesinde bulunan yaşlı kadın, dışarıya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü. Yaşlı kadın mahalleli tarafından sakinleştirilirken, yangında 2. kattaki dairesi hasar gören ev sahibi de gözyaşlarına boğuldu.

Yangın sebebiyle 2 dairede de maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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