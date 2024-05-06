Kocaeli'de fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

Kocaeli\'de fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir fabrikada, yeni alınan pres makinesinin kurulum esnasında aniden çalışması sonucu fabrika sahibi Necmi Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

06.05.2024 19:28
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esnasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin (48) makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Şahin defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de fabrika sahibi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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