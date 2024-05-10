İzmit'te otomobil dereye uçtu, kadın sürücü boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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İzmit'te otomobil dereye uçtu, kadın sürücü boğulmaktan kurtarıldı

İzmit\'te otomobil dereye uçtu, kadın sürücü boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Olayın ardından otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, polis inceleme başlattı.

10.05.2024 10:19
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu. Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te otomobil dereye uçtu, kadın sürücü boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

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