İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin ardından anne de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin ardından anne de yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin ardından anne de 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

29.07.2024 13:06
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 14 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin ardından anne de 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Temmuz 2024 tarihinde D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Kazadan sonra yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Miray Kaya (15) ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anne Hatice Kayadan da acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan anne yaklaşık 10 gün süren hastanedeki yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin ardından anne de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin ardından anne de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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