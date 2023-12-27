 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'teki ünlü tesis mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'teki ünlü tesis mühürlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve içerisinde kafe ve spor kompleksinin bulunduğu ünlü tesis, iskan ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Tesisin ortağı Tahir Özer, duruma tepki gösterdi ve haksız bir işlem olduğunu belirtti. Tesisin kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişi işsiz kaldı.

İzmit\'teki ünlü tesis mühürlendi
27.12.2023 - 12:42,
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içerisinde kafe ve spor kompleksinin bulunduğu ünlü tesis, iskan ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Tesisin ortağı Tahir Özer, duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'nde faaliyet gösteren ünlü sosyal tesis, iskan ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle İzmit Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Tesisin içerisinde spor salonu, havuz, halı sahalar, hamam ve kafe bulunuyor.

"Haksız ve mesnetsiz bir işlem"

Kafenin ortağı Tahir Özer, "Mühürleme işlemi, haksız ve mesnetsiz bir işlem. Bir eksiklik varsa ilgili kurum yani İzmit Belediyesince bize yazı olarak bildirilmeliydi. Bizim tadilat projemiz vardı, önceki projelerimizi baz alarak burayı kapatmaya çalışıyorlar. İskanı vermediği gibi çalışma ruhsatı da vermemektedir. Bunun tek bir sebebi var. Başka bir siyasi düşünceye hizmet edildiğini düşünüyorlar. Kamu gücünü kullanarak, bu tür bir zulüm yapıyorlar" dedi.

"100'e yakın çalışan personelimiz var"

Özer, gün içinde çok sayıda vatandaşa hizmet verdiklerini, spor tesislerine yaklaşık 5 bin kişinin abone olduğunu ve 100 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, "100'e yakın çalışan personelimiz var. Personel şuanda işsiz. Bazı personellerimizin çocukları var. Üniversitede okuyan, ailelerinin para göndermediği, bizim istihdam ettiğimiz öğrencilerimiz var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Yerel Haberler, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'teki ünlü tesis mühürlendi - Son Dakika


12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur

Son Dakika
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:52 Mola sırasında vahşet! Otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
11:02 Kendisini yeğeni ile aldatan kocasının penisini kesip klozet attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'teki ünlü tesis mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement