İznik'te Takla Atan Araçta Sürücü Hafif Yaralandı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yağışı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Kaza, İznik- Orhangazi yolu Çakırca köprüsünde gerçekleşti. Sürücü Çakırca köprüsünü geçtikten sonra havanın da yağışlı olması sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Su kanallarına çarpan sürücü kazanını etkisi ile birlikte ağaca asılı bir şekilde zor durabildi. Sürücü hafif yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.