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İznik'te Tarihi Eser Operasyonu: 4 Medeniyete Ait Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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İznik'te Tarihi Eser Operasyonu: 4 Medeniyete Ait Eserler Ele Geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 400'e yakın tarihi eser ele geçirildi.

İznik\'te Tarihi Eser Operasyonu: 4 Medeniyete Ait Eserler Ele Geçirildi
09.01.2024 - 15:05,
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Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından bir bağ evine yapılan operasyonda, 4 medeniyete ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma İstihbarat ekipleri İznik'e bağlı Çamoluk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu ikamet ettikleri bağ evine operasyon yaparak gözaltına aldı.

Bağ evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 400'e yakın tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İznik Jandarma Karakoluna götürüldü. Şahısların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bursa, İznik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Tarihi Eser Operasyonu: 4 Medeniyete Ait Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika


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