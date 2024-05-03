İznik-Yenişehir yolunda kaza: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İznik-Yenişehir yolunda kaza: 1 kişi yaralandı

İznik-Yenişehir yolunda meydana gelen kaza sonucunda, ani fren yapan bir kamyona 2 araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, tırın dorsesinde yırtılma meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

03.05.2024 19:40
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İznik- Yenişehir yolunda ani fren yapan kamyona 2 araç çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İznik-Yenişehir yolunda meydana geldi. İznik istikametine doğru seyir halinde olan 34 HCV 518 plakalı kamyonun ani fren yapması sonucu, önce arkasında seyreden 34 EUC 137 plakalı kamyon, ardından kamyonları sollamak isteyen 34 D 8352 plakalı tır çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 34 D 8352 plakalı tırın dorsesinde yırtılma meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik-Yenişehir yolunda kaza: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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