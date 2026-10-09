Jandarma, Aydın İncirliova'da bir evde 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir buldu - Son Dakika
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Jandarma, Aydın İncirliova'da bir evde 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir buldu

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Jandarma, Aydın İncirliova\'da bir evde 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir buldu
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Jandarma ekipleri, Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Osmanbükü Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 bin 42 gram esrar, 47 kök ekili kenevir, 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı ele geçirdi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu baskınında 3 kilo kubar esrar ve 47 kök kenevir ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Osmanbükü Mahallesi'ndeki H.K. (39) isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen adli aramada 3 bin 42 gram esrar maddesi, 47 kök ekili kenevir bitkisi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuİncirliovaUyuşturucuGüvenlik3. SayfaJandarmaKenevirGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, Aydın İncirliova'da bir evde 3 bin 42 gram esrar ve 47 kök kenevir buldu - Son Dakika
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