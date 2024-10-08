Jandarma Göçmen Kaçakçılarına Geçit Vermedi

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 ayda jandarma operasyonlarında 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet aracın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."