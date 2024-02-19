Jandarma Operasyonunda Sikke ve Kurtuluş Savaşı Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Jandarma Operasyonunda Sikke ve Kurtuluş Savaşı Fişeği Ele Geçirildi

Jandarma Operasyonunda Sikke ve Kurtuluş Savaşı Fişeği Ele Geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, Gömeç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına dair bilgi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi suçüstü yakalanarak adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 17:28
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Jandarma tarafından yapılan çalışmada 4 adet sikke ve Kurtuluş Savaşında kullanıldığı değerlendirilen fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda iki kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada; Gömeç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine araştırma ve teknik takip gerçekleştirildi. Bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda; 1 adet el dedektörü, 1 adet el dedektörüne bağlı kulaklık, 4 adet sikke (Osmanlı Dönemine ait olduğu değerlendirilen), 1 adet fişek (Kurtuluş Savaşında kullanıldığı değerlendirilen) ve 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Operasyonunda Sikke ve Kurtuluş Savaşı Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika

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