Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı kutlamaları çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı tarafından tarihi köprüde Türk Bayrağı açıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi bağlı Yuntdağı Bölgesindeki Maldan Köyü mevkiinde bulunan tarihi Taş Köprü'de (Kasım Köprüsü) JAK Tim Komutanlığı tarafından Türk Bayrağı açılarak teşkilatın 185. kuruluş yılı kutlandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yılı Kutlamaları Manisa'da Yapıldı - Son Dakika
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