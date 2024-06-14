3.Sayfa

Jandarma Teşkilatının 185. Yıldönümü Ardahan'da coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü Ardahan'da coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Jandarmamızın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlu olsun. Jandarma teşkilatımızın diğer ülkelerdeki jandarma teşkilatından farklı kılan hususlar var. Dünyanın pek çok bölgesinde jandarma teşkilatı kırsal polis olarak ifade ediliyor. Ama bizim tarih boyunca kurulduğu günden bu tarafa jandarma teşkilatının çok farklı misyonları da olmuştur. Jandarma sadece önleyici kolluk hizmetleri yada adli kolluk hizmetlerini sunan birimi değildir. Aynı zamanda ülkenin iç güvenliği, terörle mücadele, kaldı ki terörle mücadeleyi sadece yurt satında değil yurt dışında da yürüten, ülkemizin çeşitli misyonu sebebiyle diğer ülkelerde hizmet ifa eden bir teşkilat olmasının yanı sıra dseprem çe çeşitli afet olaylarında ve ihtiyaç duyulan pek çok krizde üzerine düşen vazifeyi yerine getiren bir teşkilat" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardında komandolar gösteri yaptı, jandarmanın görevde kullandığı silah, teçhizat ve ekipmanlar sergilendi. Daha sonra jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini sergiledi. Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aynı zamanda vatandaşlar ve çocuklar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.