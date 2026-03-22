Jandarmadan Bayram Jestleri

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince trafik denetimlerini sürdürürken sürücülerin bayramını da kutladı.

Ölüdeniz Ovacık mevkiinde uygulama noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuların bayramını tebrik etti. Ekipler vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunarak hem bayramlaştı hem de trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Sürücüler jandarmanın bayram jestinden memnun kaldıklarını ifade ederken, ekipler bayram süresince trafik güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MUĞLA