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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 213'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 213'e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi. Suzu, Wajima, Anamizu, Nanao, Noto, Shika ve Hakui şehirlerinde toplamda 213 kişi hayatını kaybederken, 567 kişi yaralandı ve 52 kişi hala kayıp durumda.

Japonya\'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 213\'e yükseldi
11.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:34
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 213'ye yükseldi.

Japonya ülkenin Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Yerel otoritelerden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiği duyuruldu. Suzu şehrinde 98, Wajima şehrinde 83, Anamizu'da 20, Nanao şehrinde 5, Noto kasabasında 4, Shika kasabasında 2 ve Hakui şehrinde 1 can kaybı olduğu belirtildi. Yaralı sayısının 567 olarak kayıtlara geçerken, kayıp durumda olduğu belirtilen 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Japonya'yı 7.6'lık deprem vurmuştu

Japonya 1 Ocak'ta merkezi Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kısa süreli panik yaşanmıştı. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. Ulaşım hatlarında da aksamalar meydana gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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