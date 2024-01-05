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Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyasında reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyasında reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyasının ikinci bölümünde, reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığına ilişkin detaylar açıklandı. Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in reşit olmayan kızları evlerine masör veya hizmetli olarak aldığı belirtildi. Ayrıca dava dosyasında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Epstein aleyhinde yazı yayınlamasını önlediği bilgisi de yer aldı.

Jeffrey Epstein\'in bağlantılı olduğu dava dosyasında reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı
05.01.2024 - 12:49,
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ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının açıklanan ikinci bölümünde, reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

ABD'de fuhuş ağı oluşturmak, pedofili ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına sona veren iş adamı Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkındaki davanın dosyasının ikinci bölümü kamuoyuna açıklandı. Yaklaşık 300 sayfadan oluşan belgelerde, Epstein ile kız arkadaşı Maxwell'in reşit olmayan kızları nasıl kandırdığına yönelik detaylar yer aldı. Daha önce Epstein'ın soruşturmasını yürüten Florida'dan dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine yer verildi. Recarey'in 2016 yılında verdiği ifadeye göre Epstein, reşit olmayan kızları evine masör veya hizmetli olarak aldı. Recarey, kızlardan sadece 2'sinin masaj deneyimi olduğunu, ayrıca çoğunluğunun 18 yaşın altında olduğunu ifade etti. İfadesinde Epstein'ın çok sayıda reşit olmayan kıza nasıl ulaşabildiği sorusuna Recarey, "Eve gidenlerin her birinden arkadaşlarını istendi" şeklinde yanıt verdi.

Bill Clinton'ın Epstein aleyhinde yazı yayınlamasını önlediği ortaya çıktı

Dava dosyanın açıklanan ikinci bölümünde ayrıca ilk dava dosyasında adı geçen eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilgili bir detay da yer aldı. Epstein'e karşı dava açan Virginia Giuffre'nin ifadesine göre eski ABD Başkanı Clinton, Vanity Fair dergisine gelerek "Epstein'in fuhuş ağına yönelik bir yazının yayımlanmaması" konusunda çalışanları tehdit etti.

Epstein dava dosyaları

Önceki gün yayınlanan dava dosyalarının ilk bölümünde aralarında İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve Michael Jackson gibi önemli isimler yer almıştı. Kayıtlarda adı geçen 100'den fazla kişiden bir kısmının görevi kötüye kullanmakla suçlandığı, bazılarının çeşitli iddialarda bulunduğu ve potansiyel tanıklar olduğu belirtilmişti. Belgelerde çok sayıda ismin yer alması Epstein'ın iyi bağlantılara ve geniş bir çevreye sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Mahkeme belgelerine göre Johanna Sjoberg adlı bir kadın Mayıs 2016'da verdiği ifadede, 2001'de İngiltere Prensi Andrew'in Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde koltukta otururken göğsüne dokunduğu iddia etti. Belgelerde adı geçen eski ABD Başkanı Clinton'la ilgili bir suçlama ise bulunmadı. Clinton'ın Epstein'ın özel jetiyle seyahat ettiğini doğrulayan Maxwell'in ifadesi de yer almıştı.

Belgelerde eski Başkan Trump'ın ise görevini kötüye kullandığına yönelik bir iddia yer almıyor. Ancak Sjoberg bir ifadesinde Epstein'ın New Jersey'deki kumarhanelerden birine giderken Trump'tan söz ettiğini ve onunla iletişime geçeceğini söylediğini belirtiyor.

Sjoberg ayrıca ifadesinde Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.

İntihar etmişti

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kıza yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell ise Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyasında reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyasında reşit olmayan kızların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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