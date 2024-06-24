Jet skiden düşerek hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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Jet skiden düşerek hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

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Bursa'nın İznik Gölü'nde jet skiden düşerek hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kübra Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi, Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.

24.06.2024 19:59
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Jet skiden düşerek hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

BURSA - Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşerek hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Bursa'nın İznik Gölü'nde arkadaşları ile beraber jet ski turu atan Kübra Özdemir, dengesini kaybederek suya düştü. Olup biteni anlamayan arkadaşları suya baktığında genç kızı göremedi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdemir'i bulmak için seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce suya atladı. Sudan çıkarılan Özdemir'e kurtarma botunda kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 25 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, Yunuseli TOKİ Camii'de ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Kübra Özdemir'in annesi ile beraber İznik'te bulunan bir otelde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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