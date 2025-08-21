Kabadüz\'de Kundaklama Olayında 3 Tutuklama

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşlı adamın evini kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde, M.D. (74) isimli kişiye ait ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kasten yakılarak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar neticesinde olayla ilgili H.Y. (53), M.Y. (26) ve Y.Y. (22) isimli 3 şüpheli şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, 'kasten yangın çıkarma ve kişilere ait mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU