Kaçak Avcılığa 51 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Kaçak Avcılığa 51 Bin TL Ceza

Kaçak Avcılığa 51 Bin TL Ceza
12.06.2026 12:00
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Van'da bir şahsa aracında bulduğu kınalı keklikler için 51 bin 878 TL idari para cezası kesildi.

Van'ın Çatak ilçesinde aracında 4 kınalı keklikle yakalanan şahsa 51 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede DKMP Gevaş Şefliği ve Çatak Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yapılan kontrollerde bir araçta 4 kınalı keklik ele geçirildi. Kınalı kekiklere el konulurken şahıs hakkında 16 bin 278 TL idari para cezası ve 35 bin 600 TL tazminat kararı uygulandı.

DKMP yetkilileri, destekleri için Çatak Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kınalı, Çatak, Çevre, Yaşam, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak Avcılığa 51 Bin TL Ceza - Son Dakika

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